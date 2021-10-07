Москва, 7 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Россия приняла принципиальное решение об оказании гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщил 7 октября журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

«Это прорабатывается. (Задействованы) несколько ведомств. Принципиальное решение принято, ведомства собирают грузы. Будет (оказана гуманитарная помощь)», — сказал он.

Также Кабулов указал, что следующее заседание в московском формате по Афганистану будет созвано 20 октября и уточнил, что расширенная «тройка», то есть представители России, США, Китая и Пакистана, также запланировала в октябре проведение встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обсуждение вопросов региональной безопасности с акцентом на развитие ситуации в Афганистане провели в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон.