Уфа, 7 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Студентов-иностранцев начали вакцинировать от COVID-19 в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Уфимского государственного авиационного технического университета.

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Сообщаются, что Уфимский государственный авиационный технический университет одним из первых начал вакцинировать иностранных студентов. Прививку от COVID-19 уже получили студенты из Узбекистана, Анголы, Колумбии, Кот-д'Ивуара, Туркмении, Казахстана.

«Иностранные ребята, которые учатся в нашем вузе, прекрасно понимают всю серьезность ситуации с коронавирусом и поэтому с энтузиазмом восприняли предложение сделать прививку. Осознавая угрозу для своего здоровья и проблемы с лечением в чужой стране, они смело отдаются в руки наших докторов. Они даже устроили небольшой флешмоб «За вакцинацию!» перед дверями больницы», — приводит пресс-служба университета слова специалиста отдела международного образования Линара Исламова.