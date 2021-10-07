Ульяновск, 7 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд регистрируют по 345 случаев заражения коронавирусом. О чем свидетельствуют обновленных данные оперативного штаба России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 7 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 85 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 345. Победили болезнь 74 765 ковидных больных, в том числе за сутки вылечились 319 пациентов. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 18 больных. Всего с начала пандемии скончались 2686 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала пандемии выявили 7 690 110 случаев заражения SARS-CoV-2. Почти 6,8 млн человек переболели и были выписаны.

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