Чеди-Хольский район, Тыва, 7 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Жители села Хову-Аксы в Чеди-Хольском районе Тувы остались без теплоснабжения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, котельная ГУП ТЭК-4 внепланово приостановила подачу тепла и воды потребителям из-за прорыва трубопровода.

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В настоящее время на объекте ведутся ремонтные работы. Тем временем, сотрудники надзорного ведомства организовали проверку.

«По результатам проведенной проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Добавим, что в последние дни в республике установилась почти зимняя погода. Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября синоптики прогнозировали местами по региону сильные снегопады и гололедицу.

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