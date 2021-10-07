Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки подтвердили еще 253 случая заражения коронавирусом, что на четыре случая больше, чем днем ранее. Об этом 7 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Наибольшее число новых инфицированных жителей было выявлено лабораторным путем в крупных городах Ленобласти — Мурино (25), Выборг (19), Гатчина (14), Кудрово (11) и Кириши (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 70 884 человека, из них 53 155 — уже вылечились, в том числе 107 человек выписаны за минувшие стуки. Умерли от ковида 2485 жителей региона, в том числе один летальный исход был зарегистрирован за минувший день.