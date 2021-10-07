Тольятти, Самарская область, 7 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В сети появилась фотография специальной версии внедорожника Lada Niva Travel под названием Black. Снимок размещен в группе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Avtograd News Lada Niva Travel Black

Отмечается, что новинка будет представлена в России в скором времени. Она вышла ограниченном тиражом.

АвтоВАЗ уже представлял подобные версии моделей Vesta, XRAY и Niva Legend. Теперь очередь дошла до Lada Niva Travel.

На фотографии, которая опубликована, внедорожник Lada Niva Travel только сошёл с конвейера завода. Модель окрашена в черный цвет и имеет колесные диски того же оттенка.

В салоне на обитых иным материалом креслах появилась надпись спецсерии. Кроме того, соответствующие шильдики есть на рамках задних дверей. Потолок получил черную обивку.

Напомним, Lada Niva Travel идёт с безальтернативным 1,7-литровым мотором мощностью 80 л. с., который сочетается с пятиступенчатой «механикой» и системой полного привода.

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