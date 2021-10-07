Чебоксары, 7 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Чувашии за прошедший день выявили 98 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 89 пациентов. Соответствующие данных публикует 7 октября оперативный штаб России.

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С начала пандемии в республике официально выявлено 34 610 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 98. Выздоровели в Чувашии 31 272 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки вылечились 89 больных.

Жертвами коронавируса стали ещё 13 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умерли 2402 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии активные очаги заболеваемости COVID-19 зарегистрированы в семи дошкольных, 12 общеобразовательных и в одном среднем профессиональном образовательном учреждении. На дистанционном обучении находятся 12 классов школ и две группы среднего профессионального образования.

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