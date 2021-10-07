Гавана, 7 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Кампания по вакцинации от гриппа детей в возрасте от шести до 11 месяцев начнётся на Кубе 11 октября и продлится до 11 ноября. Об этом сообщает Prensa Latina.

Eknews.net Вакцина от гриппа

Глава отдела эпидемиологии министерства здравоохранения Кубы, доктор Франсиско Дуран Гарсия сказал, что этот процесс, включающий две дозы с интервалом в четыре недели между каждой инъекцией, направлен на предотвращение серьезных осложнений, связанных с сезонным гриппом.

По его словам, вакцины, шприцы и иглы для детских возрастных групп уже распределены в региональных аптеках, а впоследствии их получат взрослые в возрасте 85 лет и старше, лица, помещённые в дома престарелых и психолого-педагогические центры.

Также будут вакцинированы беременные женщины, независимо от сроков беременности и возраста матери: им будет гарантирована вакцинация до 31 декабря 2021 года.

Что касается астматиков и диабетиков в возрасте от 19 до 24 лет, то с учетом распространённости и заболеваемости в 2020 году они также будут вакцинированы наряду с работниками птицеводства и животноводства, подверженными риску заболевания гриппом, причем приоритет будет отдаваться стратифицированным хозяйствам с высокой уязвимостью.

Противогриппозный препарат будет повторно вводиться пациентам с хронической почечной недостаточностью, лицам старше шести лет с детским церебральным параличом и муковисцидозом, а также хроническим психиатрическим больным, помещенным в больничные учреждения.

Работники служб по уходу за больными тяжелыми острыми респираторными инфекциями также получат прививку.