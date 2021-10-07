Москва, 7 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. России необходимо укреплять связи со странами Запада, считают 69% жителей России. Среди граждан старше 60 лет так думают 76%, среди людей 18−24 лет — 71%. Выступают против 19%, свидетельствует опрос, опубликованный 7 октября ВЦИОМ,

ЕС

Полагают, что России не нужно стремиться к вступлению в Европейский Союз, 57% опрошенных. 29% придерживаются обратного нения. По мнению 64%, ЕС дискриминирует Россию по политическим соображениям. Не согласны с этим 21% респондентов.

Также 75% уверены, что России не следует стремиться к вступлению в НАТО (79% среди граждан старше 60 лет). Лишь 11% опрошенных допускают вступление РФ в НАТО в будущем (среди людей 18−24 лет 27%).

Опрос проведен 1 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, положительно относятся к странам Европейского союза (ЕС) более половины жителей России (55%), отрицательно — 27%.

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