Калуга, 7 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 140 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 7 октября. Днём ранее, 6 октября, в регионе был зарегистрирован 131 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 104 человек, 46 604 человека выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 740 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным министерства здравоохранения Калужской области, по состоянию на 6 октября в 13 медицинских организациях региона развернуто 1915 инфекционных коек для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Резерв коечного фонда составляет 15%. На лечении в стационарах находятся 1629 пациентов, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 17 пациентов, на неинвазивной ИВЛ — 40 человек, 1148 пациентов — на кислородной поддержке. Охват тестированием составляет 286,1 на 100 тысяч населения.