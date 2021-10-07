Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил блогера Антона Мысливца, признанного виновным в распространении недостоверной информации о вакцинации против коронавируса, к 200 часам общественных работ. Об этом решении 7 октября проинформировали в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Блогер Антон Мысливец

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер был обвинен в публичном распространении под видом достоверной инфрормации заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.

Как установило следствие, еще в апреле 2020 года на своем канале Антон Мысливец разместил видеоролик, в котором ложно сообщалось: «С целью сокращения населения нашей планеты, изобретена вакцина от COVID-19. Применение этой вакцины приводит к летальному исходу в течение 180−360 дней. Используется вакцина на тех территориях, где необходимо сократить население». Затем этот же ролик был размещен в соцсети «ВКонтакте».

В суде Мысливец признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчина также рассказал, что готовил видеоролик не сам, а привлек товарищей, которые не были осведомлены о плане подсудимого по привлечению подписчиков в свои паблики.

«В процессе Мысливец сообщил, что более подобных недопустимых роликов, связанных с коронавирусом, у него нет и не будет. Прививку подсудимый не делал, так как в марте переболел, — рассказали в ОПС. — Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов».