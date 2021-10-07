Джакарта, 7 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Экономика региона Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китая, Южной Кореи и Японии («АСЕАН + 3») вырастет на 6,1% в 2021 году и на 5% в 2022 году, сообщает Antara.

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По прогнозам, экономика региона «АСЕАН + 3» вырастет в 2021 — 2022 годах после небольшого сокращения на 0,2% в 2020 году.

7 октября 2021 года опубликовали годовой отчет под названием «Перспективы развития региональной экономики АСЕАН + 3» (AREO 2021).

Как сообщало ИА REGNUM, исследователь из инициативы правосудия в Индонезии (IOJI) Имам Пракосо заявил, что китайское исследовательское судно было обнаружено в районе нефтегазового блока D-Alpha у побережья острова Натуна.