Новосибирск, 7 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Оперативный штаб Новосибирской области сегодня, 7 октября, заявил, что в статистику жертв коронавируса включает пациентов, «основной причиной смерти которых стал COVID-19». Об этом оперштаб сообщил в своём официальном канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Основная причина смерти устанавливается в результате патологоанатомического или судебно-медицинского исследования, сроки выдачи окончательного патологоанатомического заключения составляют до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней», — говорится в оперативном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области жертвой коронавируса стал новорожденный ребёнок.