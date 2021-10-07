Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Ростовской области число участников прививочной кампании, получивших обе дозы антиковидной вакцины, превысило 1,5 млн человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время число участников вакцинации от COVID-19 на Дону составляет 1 млн 590,25 тыс. человек (+ 5 110 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 503,94 тыс. человек (+ 5 503 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 планируется 80% взрослого населения — 2 млн 710 тыс. 710 человек. Однако вакцинация идёт недостаточно высокими темпами.