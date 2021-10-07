Бухарест, 7 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Киберспортивный аналитик Сергей Ревин (Smile) выложил в сеть фотографии студии, из которой ведётся русскоязычная трансляция турнира Dota 2 The International 10 (2021). Снимки были опубликованы 7 октября в его телеграм-канале.

Dota 2

Благодаря снимкам Ревина зрители смогли увидеть, как студия выглядит без спецэффектов. Она представляет собой помещение с зелёными стенами, в середине которого стоят лишь диван, кресло и стол. Отметим, что позже организаторы соревнований попросили Smile удалить фото.

«Попросили удалить фотки, как можно будет что-то пофоткать, сразу выкину», — написал Ревин.

Напомним, турнир The International 10 по игре Dota 2 стартовал 7 октября 2021 года в Бухаресте. Ранее ИА REGNUM сообщило, что организаторы задержали начало соревнований на полтора часа. Первые матчи начались не в 10:00 по московскому времени, как было запланировано, а в 11:30.