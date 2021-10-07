Буэнос-Айрес, , 12:22 — REGNUM Секретарь по правам человека Аргентины Орасио Пьетрагалья потребовал прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы, и назвал Аргентину одной из самых благосклонных стран в мире. Об этом сообщает Prensa Latina.

Куба Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

В ходе участия в церемонии в память о жертвах государственного терроризма против Кубы в посольстве в Буэнос-Айресе, Пьетрагалья подчеркнул, что они будут продолжать поддерживать этот братский остров и требовать отмены одностороннего режима блокады.

Те, кто упорно трудится во имя равенства и социальной справедливости, знают, какую роль сыграла Куба с правозащитными организациями, с матерями и бабушками, сказал Пьетрагалья в заявлении для прессы.

«Сегодня мы отдаем дань памяти кубинским жертвам аргентинской военной диктатуры и аргентинским сотрудникам, работавшим в посольстве в те годы, а также вспоминаем трагическое событие, произошедшее в этой стране 45 лет назад, когда был взорван самолет, унесший 73 жизни. Мы можем быть только благодарны Кубе за сотрудничество и поддержку, как мы это делали на протяжении многих лет», — сказал правозащитник.