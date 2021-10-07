Саратов, 7 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 27 летальных исходов среди носителей коронавирусной инфекции. По информации регионального минздрава, общее число жертв COVID-19 на 7 октября составляет 3217 человек.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 мужчин и 15 женщин в возрасте от 39 до 95 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 91 046 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 82 592 человека.

Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили более 340 носителей коронавируса

Читайте также: В России за сутки от COVID-19 вновь умерли более 900 человек