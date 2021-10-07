Стокгольм, , 12:32 — REGNUM Этический кодекс депутатов риксдага (парламент Швеции) гласит, что столь же очевидно и важно, чтобы парламентарии сами следовали законам страны, которые они принимают. Но лидер «Христианских демократов» Эбба Буш, которая недавно признала себя виновной в клевете, до сих пор не была подвергнута никаким санкциям со стороны руководства парламента. В свою очередь ситуацию прояснил спикер риксдага Андреас Норлен, который вечером 6 октября принял участие в программе Politiskbyrån на телеканале SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

После признания Буш в совершении преступления спикер Норлен не комментировал дело и хранил молчание. Однако после нескольких месяцев он все же решил высказаться по этому поводу.

По его словам, этический кодекс депутатов риксдага является «руководящими принципами для членов парламента». Поэтому он считает, что для него как для руководителя риксдага неестественно реагировать на признание Буш себя виновной.

«Это не то, что преследуется или влечет за собой санкции, но если вы нарушите законы Швеции, то в законах предусмотрено наказание», — ограничился Норлен.

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