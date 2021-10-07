Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 34 случая смерти от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 7 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 25 женщин в возрасте от 48 до 89 лет и десять мужчин в возрасте от 44 до 80 лет. Все ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 7 026 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.