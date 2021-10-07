Сухум, , 12:19 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. Текст поздравления 7 октября обнародовала пресс-служба абхазского лидера.

Аслан Бжания

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«Вы по праву являетесь лидером мирового масштаба и исторического значения. Под Вашим руководством Россия возродилась в качестве Великой державы, играющей ведущую роль в защите мира и безопасности, основополагающих принципов международного права», — говорится в поздравлении.

Бжания отметил важную роль Путина в укреплении безопасности Абхазии, а также в развитии культурных и гуманитарных связей между Москвой и Сухумом. Абхазский лидер также пожелал российскому коллеге здоровья и новых успехов в государственной деятельности.

Напомним, президенту России сегодня исполнилось 69 лет. В пресс-службе российского лидера сообщили, что он день рождения проведет на рабочем месте. Отмечать его он будет вечером в круша родных и близких.

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