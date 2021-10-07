Мурманск, 7 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявлено 185 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидеры по приросту заболевших — областной центр (+63), Оленегорск (+26) и Мончегорск (+23). Всего на лечении находятся 16 032 человека.

По данным штаба, за сутки в Мурманской области скончались восемь пациентов с ковидом, всего с начала пандемии жертвой инфекции стал 2121 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 27 550 человек, скончались 924 ковид-пациента.