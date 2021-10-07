Москва, 7 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении нового уголовного дела после избиения мужчины в вагоне метро Москвы. Об этом 7 октября сообщает официальный сайт СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Драка произошла в вагоне поезда московской подземки. Компания из трёх человек жестоко избила пассажира метро. По словам очевидцев, конфликт начался после того, как мужчина заступился за девушку, которую оскорбляла компания.

По данным пресс-службы СК, Бастрыкин поручил возбудить дело о покушении на убийство и насилии к представителю власти, при этом потребовал, чтобы к расследованию приступили немедленно.

За совершение нападения задержаны трое уроженцев Дагестана — Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков. Все они приехали в Москву на заработки. Пострадавшего с травмам доставили в больницу.