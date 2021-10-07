Оренбург, 7 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области, по состоянию на 7 октября, выявили еще 361 заражение коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии зафиксировано в общей сложности 79 880 случаев заражения. Показатель заболеваемости составил 4075,67 на 100 тысяч населения.

Оправились от болезни 68 311 оренбуржцев. По причине коронавирусной инфекции скончались 2078 человека. За последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов.