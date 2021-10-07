Стокгольм, 7 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Лидер партии «Христианских демократов» Эбба Буш продолжает «прочно сидеть» на своем посту, несмотря на спор о покупке дома и признание себя виновной по делу о клевете. Однако в случае дальнейшего ухудшения рейтинга она рискует вступить в жесткое внутрипартийное противостояние, что может сказаться на результатах выборов в риксдаг в 2022 году. Об этом в своей авторской статье от 6 октября написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

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«Эбба Буш — воинственный политик. Но когда она решила начать судебный процесс против 81-летнего мужчины из-за покупки дома, она сделала то, чего пытаются избежать большинство ведущих политиков — вступать в частный правовой спор, который в конечном итоге также может нанести ущерб собственной партии», — написал Кнутсон.

«Дело еще больше усугубилось, когда она в своем посте в социальных сетях выдвинула серьезные обвинения в адрес законного представителя 81-летнего мужчины. Прокуратура начала предварительное расследование, и в конце концов Эбба Буш подписала так называемое досудебное соглашение, в котором признала факт грубой клеветы. Но спор о покупке дома все еще продолжается и, таким образом, может и в будущем сыграть с партией и ее лидером злую шутку. Ведь выборы-2022 приближаются», — написал Кнутсон.