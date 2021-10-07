Омск, 7 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 87 041. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в областном оперативном штабе.

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По данным оперштаба, от коронавируса в регионе привиты 632 206 человек. Оба компонента вакцины получили 542 364 человека, ревакцинировались 12 784 жителя региона.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки в Омской области выздоровели 126 человек, за всё время — 69 463. Жертвами COVID-19 в регионе стали 2238 человек, в том числе три ковид-пациента умерли за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Омской области был выявлен 371 носитель коронавируса.