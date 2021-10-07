Москва, 7 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2021 года на российском авторынке было продано 76 430 новых легковых автомобилей китайских марок — в 2,1 раза больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

(сс) TuRbO_J Автомобили Haval

Таким образом, доля продаж китайских машин на российском авторынке выросла почти в два раза. Если по итогам трех кварталов прошлого года она была 3,3%, то в январе — сентябре нынешнего года она выросла до 6,1%.

Наиболее популярными у российских автолюбителей китайскими марками автомобилей в отчетный период были: Haval (25 053 ед.; +115%), Chery (24 688 ед.; рост почти в четыре раза) и Geely (16 651 ед.; +71%).

Кроме того, с января по сентябрь в России были проданы 3 639 машин Changan и 2 544 автомобилей FAW.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые девять месяцев 2021 года продажи новых автомобилей в России выросли на 15,1%, до 1 260 111 экземпляров.

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