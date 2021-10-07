Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Коронавирус не сдаёт своих позиций в Ростовской области. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 515 жителей Дона, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 7 октября. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 55 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (176), Шахтах (13), Новочеркасске и Таганроге (по 12), Азове, Донецке и Каменске-Шахтинском (по 11). Более 17% заразившихся — люди старше 66 лет, 22,7% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области подтверждено 142 189 случаев заражения коронавирусом. Справились с инфекцией 122 320 пациентов.