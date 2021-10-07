Новосибирск, 7 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2193 пациента, в том числе 37 детей. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 255 человек, на ИВЛ — 40 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Отметим, что днём ранее в отделениях реанимации находились 244 человека, на ИВЛ — 32 пациента.

Всего в регионе сделано 2 563 252 теста на коронавирус.