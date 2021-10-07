Якутск, 7 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Якутии возбуждено уголовное дело по факту нелегальной добычи золота. Незаконно добытый драгоценный металл был обнаружен на территории Нерюнгринского района республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе МВД региона.

James St. John Золото

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Незаконная добыча велась в 150 км от города Нерюнгри. Для осуществления нелегальных работ мужчина, организовавший добычу, использовал спецтехнику и подрядчиков. Добывавшие золото люди не знали о том, что занимаются противозаконной деятельностью. Между тем, у золотодобытчика отсутствовал технический проект на разработку прииска. Стоимость обнаруженного золота оценивается в 5,5 млн рублей.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятый драгоценный металл будет обращен в доход государства. Предварительное расследование продолжается. Мероприятия проводились при участии Росгвардии», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Нерюнгринском районе Якутии были задержаны старатели, незаконно намывшие золото на 9 млн рублей. Реализовать драгметалл нарушители собирались на аффинажный завод.