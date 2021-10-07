Пенза, 7 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 269 жителей, накануне заболели 260 человек. Соответствующая информация опубликована общероссийским оперативным штабом.

Коронавирус

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Всего на 7 октября в регионе зарегистрировали 72 379 случаев заражения. Выздоровели 58 092 пациента, в том числе за сутки — 71 человек. Скончались за время пандемии 2874 ковид-пациента, из них 26 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усинске от ковида скончался 81-летний пациент, прошедший вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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