Москва, 7 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Уроженцам Дагестана, которые избили молодого человека в московском метро, предъявлено более серьёзное обвинение. Ранее возбуждённое дело по статье хулиганство по поручению главы СКР Александра Бастрыкина переквалифицировано на более тяжкую статью. Об этом 7 октября сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

ru.torange.biz Уголовное дело

«Согласно собранным на данный момент сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. После того, как потерпевший оказался на полу […], один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — пояснила Петренко.

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Кроме того, нападавшие при задержании оказали сопротивление сотрудникам полиции. Теперь им придётся ответить перед правосудием и по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как сообщало ИА REGNUM, трое мужчин, двое из которых ранее были судимы за кражи, приехали на заработки в Москву из Дагестана. 4 октября они приставали к пассажиркам метро. За женщин заступился молодой человек. Хулиганы жестоко избили его. По решению суда все трое подозреваемых арестованы.