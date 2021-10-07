Новосибирск, 7 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 октября, за прошедшие сутки выявили ещё 190 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 182 случая.

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«Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 54 года, 60 лет, 69 лет, 73 года, 75 лет, 83 года, девочка в возрасте 0 месяцев и женщины в возрасте 65 лет, 69 лет, 71 год, 74 года, 79 лет, 84 года. Всего в регионе умерли 3073 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 64 758 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 5585 детей; 51 151 пациент полностью выздоровел (+127 за сутки).