Москва, 7 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Утверждённые МВД РФ новые правила подачи заявлений о несогласии на выезд детей из РФ за границу взбудоражили социальные сети. Некоторые люди считают, что поездки за рубеж еще более усложнятся.

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«При согласии ОДНОГО из опекунов» означает на практике, что мамашки смогут спокойно продавать детей в бордели Европы, не имея согласия на вывоз ребенка от отца», — считает Роман Ударцев.

«Издеваются над детьми. Зачем нужно спрашивать родителя, который не живет в семье лет 10 уже как?» — задаётся вопросом К.

«Потому что этот родитель участвует в воспитании ребенка и платит алименты. Порой детей оставляют… ну скажем так, не совсем благонадежному родителю. У другого родителя должны быть механизмы защиты ребенка. В частности, запрет на вывоз его за рубеж. А механизм этот мешает больше женщинам, а не мужчинам». — считает Евгений Краес.

«Ничего не изменилось. К каждой семье должен быть индивидуальный подход. Кнопку «запрет» нажать ума не надо. Правильно пишут выше: в семье не живет 9 лет, ребенка не видел почти столько же, алименты не платит, но имеет право ставить запреты. Маразм, а не законы», — поделилась мнением Галина.

«Закон должен выглядеть так: не платишь алименты — не имеешь права решать, где мать с ребенком может отдыхать. Запрет не должен приниматься к рассмотрению, если на этого «отца» есть исполнительный лист и справка от приставов о неуплате им алиментов. (Это, кстати, и так можно увидеть на сайте приставов)», — предлагает Ольга Петрова.

«Зачем нужен этот закон? Теперь всякая сволочь будет из принципа запрещать, усложняя и так трудную жизнь бывшей супруге и ребенку!» — предполагает Елена.

«Какой-то бредовый закон, ибо семья сама разберется, без соплей МВД, кому ехать, а кому нет», — соглашается Ольга.

О том, что закон о вывозе детей за границу можно оценить положительно, корреспонденту ИА REGNUM сообщила ранее юрист, специалист по семейному праву Виктория Шакина:

«Раньше запрет на выезд мог снять только суд даже при согласии обоих родителей или желании выехать за границу с ребенком того родителя, который сам установил запрет. Теперь, к счастью, снять запрет можно будет гораздо проще при согласии обоих родителей».

Как сообщало ИА REGNUM, новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж утвержден Министерством внутренних дел РФ. Теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают ребенка увозить из страны. Кроме того, родители могут отозвать оформленное ранее заявление.

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