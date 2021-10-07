Санкт-Петербург, 7 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Количество обманутых дольщиков в Ленинградской области к сентябрю 2021 года сократилось почти на пять тысяч человек, сообщил 7 октября на заседании нового Законодательного собрания региона губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящиеся дома

По словам губернатора, к 1 сентября 2021 года количество обманутых дольщиков по Ленобласти уменьшилось на 4900 человек.

«За год мы на 22% сократили количество обманутых дольщиков Ленобласти. Если мы сохраним такие темпы, то за ближайшие три года эта проблема будет решена», — подытожил Дрозденко.

По данным облстной администрации на конец сентября, всего с начала года в Ленинградской области ввели десять «проблемных» домов — ЖК «Карат», «Землянино», «Сокол», «Материк» и «Дом на Коралловской», «Северный вальс», «Галактика» и «84 Высота».

Кроме того, как стало известно 6 октября, в Гатчинском районе Ленинградской области достроены первые «проблемные» дома за счет средств федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Наблюдательным советом федерального Фонда принято решение о завершении 56 проблемных объектов. Из их числа до конца года должно завершиться строительство третьего корпуса ЖК «Поляны»; шестого, седьмого и 10 корпусов ЖК «Город детства»; корпусов Б2 и Б3 ЖК «Щегловская усадьба».