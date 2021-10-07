Министра финансов Южной Осетии сняли с должности
Цхинвал, 7 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов снял поста министра финансов республики Азу Хабалову. Соответствующий указ был опубликован 7 октября на сайте главы республики.
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«Освободить Хабалову Азу Константиновну от должности министра финансов Республики Южная Осетия», — говорится в обнародованном документе.
Временно исполняющей обязанности министра назначена заместитель главы минфина Фатима Тибилова. Причина отставки Хабаловой не сообщается.