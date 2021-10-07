Самара, 7 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Ленинский районный суд города Самара отказал экс-заместителю руководителя департамента городского хозяйства и экологии городской администрации, который был уволен в связи с утратой доверия, в восстановлении на работе. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Цитата из х/ф «Спрут». реж. Серхио Сильва. 1984. Италия Борец с сицилийской мафией и коррупцией в высших эшелонах власти комиссар Каттани

Сообщается, что бывший чиновник был уволен 19 июля 2021 года в результате утраты доверия: он не уведомил представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая могла привести к конфликту интересов.

Сотрудники прокуратуры города Самары приняли участие в рассмотрении искового заявления бывшего чиновника к департаменту городского хозяйства и экологии администрации города о признании незаконным приказа об увольнении и восстановлении его на работе.

«Решением Ленинского районного суда г. Самара от 1 октября 2021 года, вынесенным с учетом заключения прокурора, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.