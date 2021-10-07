Пермь, 7 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 527 новых заражений коронавирусом, что на девять больше предыдущего суточного показателя, сообщает 7 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей коронавируса в Пермском крае достигло 105 141. Выздоровели 92 078 человек. На сегодняшний день в больницах лечатся 4310 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, из них 198 человек находятся на ИВЛ. Коечный фонд свободен на 11,5%.

Жертвами COVID-19 в регионе стали 5054 человека. За последние сутки зарегистрировано 28 смертей.