Богота, 7 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке усилил личный состав военных частей Специального командования департамента Норте-де-Сантандер для борьбы с наркотрафиком и незаконными вооруженными формированиями, связанными с производством запрещённых веществ. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Такой шаг был сделан на фоне напряженности в отношениях с Венесуэлой на границе с этой страной на севере и востоке.

По словам Дуке, военные смогут снизить угрозы наркотрафика и терроризма, усилить территориальный контроль и победить структуры организованной преступности.

Он заверил, что военные будут находиться под командованием генерала Фабио Леонардо Каро с конкретной задачей в виде защиты региона от преступников.