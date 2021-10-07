Ярославль, 7 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки выявлен 221 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Это максимальное число заражений в сутки с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен в регионе 1 октября, тогда было выявлено 214 случаев заражения.

За сутки также выздоровело 192 человека, стало известно о четырёх новых умерших.

Всего с начала пандемии в Ярославской области выявлено 62 тысячи 989 случаев заражения. 6 октября из-за роста заражений ковидом в регионе были анонсированы новые ограничительные меры.