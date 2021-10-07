Красноярск, 7 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. По состоянию на 7 октября в Красноярском крае подтверждён 118 701 случай заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки выявлено 404 носителя SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

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В регионе проведено 3 756 710 тестов на коронавирус (+9717 за сутки). По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки в крае выздоровели 350 человек, скончались 23 ковид-пациента.

За весь период пандемии в регионе коронавирус победили 105 287 человек. Жертвами COVID-19 стали 5984 жителя края.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Красноярском крае было выявлено 394 носителя коронавируса.