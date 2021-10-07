Кострома, 7 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Главных врачей и директоров медицинских организаций Костромской области обязали выделить не мене двух часов в неделю для личного приёма граждан. Об этом говорится в приказе департамента здравоохранения региона, подписанном главой депздраваНиколаем Гириным.

Наталья Диева Кабинет поликлиники

В эти часы любой желающий сможет рассказать о конкретной проблеме и высказать предложения по организации лечебного процесса в учреждении. Ранее попасть на приём к главным врачам больниц можно было исключительно по предварительной записи. График приёма людей опубликован на сайте депздрава и будет обновляться ежемесячно.

Отметим, что в то же время обратиться в департамент здравоохранения через социальные сети напрямую невозможно. Отправка сообщений в официальный аккаунт ведомства «ВКонтакте» ограничена. Ждать одобрения заявки на добавление в друзья можно больше месяца. Как поясняют чиновники, это сделано для того, чтобы «сообщения о случаях, не терпящих отлагательств, не затерялись в потоке спама».