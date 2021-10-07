София, 7 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. К концу 2022-го — началу 2023-го годов цены на топливо в Болгарии вырастут в несколько раз, что может привести к окончательному коллапсу целого ряда структур экономики и народного хозяйства страны. Об этом в интервью Радио Болгария заявил председатель Болгарской ассоциации трейдеров нефти и газа Живодар Терзиев.

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По его словам, Болгария не готова к вступлению в силу новых акцизов ЕС на углеродные энергетические материалы, и это положение вещей «автоматически приведет к повышению тарифов практически на все виды топлива».

«То, что сегодня от нас требует Объединённая Европа, и то, что Болгария может выполнить — это две разные Вселенные, — отметил, в частности, он. — Если мы будем и в дальнейшем придерживаться норм энергетического законодательства ЕС, нам грозит крах».

Как подчеркнул Ж. Терзиев, топливо в Болгарии регулярно будет дорожать уже с ноября нынешнего года, из-за соответствующих высоки цен на мировом рынке и катастрофическую нехватку необходимых запасов в болгарских хранилищах. Ранее руководящие структуры Евросоюза призвали официальную Софию отказаться от планов увеличения добычи угля в 2023-м году.