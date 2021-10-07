Красногорск, 7 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За год валовое производство молока в сельхозпредприятиях Подмосковья возросло на 2,5%. Об этом 7 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Молоко. Коровы

Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях региона на сегодняшний день составляет 477 тыс. тонн, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Прирост к прошлому году — 2,5%. На эту дату в 2020 году общий валовый надой составлял 465 тыс. тонн», — сказал Воскресенский.