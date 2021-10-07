Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот между Ростовской областью и Узбекистаном за год вырос почти на 7%. Об этом сообщил министр экономического развития Дона Максим Папушенко на встрече с узбекской делегацией.

Mil.ru Россия и Узбекистан

«Для Ростовской области Республика Узбекистан — надёжный стратегический партнер, с которым налажены и развиваются плодотворные отношения. По итогам первого полугодия 2021 года внешнеторговый оборот между донским регионом и Узбекистаном составил 74,8 млн долларов США, он вырос на 6,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года», — привёл данные донской министр.

Ростовская область экспортирует в Узбекистан жиры и масла животного или растительного происхождения, машиностроительную продукцию. В основе импорта — текстиль и химическая продукция.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.