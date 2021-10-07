Москва, 7 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 924 человека, следует из обновлённой 7 октября статистики федерального оперштаба по борьбе распространением коронавируса.

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Это на пять человек меньше, чем накануне, 6 октября, когда от инфекции скончались 929 человек. При этом за весь период пандемии показатель суточной смертности превысил уровень в 900 умерших лишь второй раз.

В штабе также рассказали, что общее число умерших жителей России в результате перенесённого ковида достигла 213 549 человек.