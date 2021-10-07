Биробиджан, 7 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Представляющий Еврейскую автономию в Совете Федерации РФ Владимир Джабаров получил место заместителя председателя комитета СФ по международным делам. Соответствующее постановление было принято в верхней палате парламента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе Совфеда.

Совет Федерации РФ Владимир Джабаров

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Ещё одним первым зампредом назначен представитель Мордовии Сергей Кисляк. За него и Владимира Джабарова присутствующие на заседании проголосовали единогласно, отметил председатель комитета СФ Григорий Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Джабаров представляет Еврейскую автономию в Совете Федерации с 2009 года. На новый срок его отправили депутаты регионального Заксобрания, решение было принято 29 сентября.