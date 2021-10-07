Новосибирск, 7 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Новосибирское региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги надзора за организацией питания детей в детских дошкольных учреждениях за 9 месяцев 2021 года. В ведомстве уточнили, что за это время проведено 79 контрольно — надзорных мероприятий.

Kaluga.sledcom.ru В детском саду

Отмечается, что проводилась оценка материально-технического и санитарно-эпидемиологического состояния пищеблоков, оценка рациона питания детей, качество и безопасность поступающих пищевых продуктов и готовых блюд с проведением лабораторных исследований на показатели безопасности, калорийность рациона и полноты вложения ингредиентов, а также смывов с поверхностей окружающей среды.

В итоге за выявленные нарушения ответственные лица оштрафованы на общую сумму свыше 1 млн рублей. Вместе с тем, по результатам лабораторных исследований установлено улучшение качества и безопасности питания по сравнению с предыдущим годом и снижение удельного веса проб, не отвечающих требованиям