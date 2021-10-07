Казань, 7 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 7 октября зарегистрировали 27 554 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 80 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 23 494 ковид-пациента, скончались 774 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 39 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на четыре.

Госпитализировали за прошлый день 29 человек, 51 пациент лечится на дому. Среди жителей Казани выявили 28 носителей вируса, 15 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки исследования подтвердили 27 550 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с 31 декабря 2020 года. Выздоровели более 20,3 тыс. человек.

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