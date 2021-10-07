Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Законодательное собрание Ленинградской области поддержало кандидатуру бывшего «строительного» чиновника Санкт-Петербурга Евгения Барановского на должность заместителя председателя правительства Ленобласти, передает 7 октября корреспондент ИА REGNUM с заседания ЗакСа.

Здание правительства и законодательного собрания Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

36-летний уроженец Ленинграда Евгений Барановский пришел в администрацию Ленобласти в августе 2021 года с должности заместителя председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга. На заседании Заксобрания его лично представил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Он вел серьезные направления — долевое строительство, размещение инфраструктурных объектов на территории Петербурга. С момента прихода Евгения Петровича в правительство Ленобласти, а он пришел к нам 9 августа этого года, он уже очень много сделал для того, чтобы решить часть серьезных проблем, связанных со сбалансированностью развития строительного рынка Ленобласти и решением системных проблем ЖКХ», — пояснил Дрозденко.

Кандидатуру Барановского парламент Ленобласти поддержал, «за» проголосовали все 47 депутатов, участвовавших в заседании.

Трудовая биография Барановского начинается в 2007 году с должности экономиста ООО «Остров», в 2009 году он сферы торговли. В 2011 году он стал помощником депутата Государственной Думы по Санкт-Петербургу Оксаны Дмитриевы. С 2014 года был депутатом муниципального образования «Юго-Запад». В 2015 году — заместителем директора государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения», позже и директором. С августа 2016 по август 2021 года Барановский занимал должность заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга.

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