Ярославль, 7 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля назвала новый срок завершения реконструкции цеха обслуживания троллейбусов в трамвайном депо на Ленинградском проспекте — 1 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

City-yaroslavl.ru Депутаты в трамвайном депо

Планы по переводу части троллейбусов в трамвайное депо возникли ещё в 2020 году в связи с ликвидацией троллейбусного депо в центре города (на его месте строят жилой комплекс). Оказалось, что снести депо на Городском валу гораздо легче, чем построить новый цех на Ленинградском проспекте. Лишь в феврале 2021 года «Яргорэлектротранс» заключил договор на работы по реконструкции цеха, где будут обслуживаться троллейбусы. Подрядчиком стало АО «Брянскагропромпроект», цена работ — 35,4 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, все работы должны были быть выполнены в течение трёх месяцев, то есть в мае 2021 года. До сих пор они не завершены. В середине июля на стройке побывали депутаты муниципалитета. Их заверили, что цех сдадут до 29 сентября. Теперь срок сдвинулся ещё на месяц.

«Выполнение работ по реконструкции цеха ежедневного обслуживания троллейбусов продолжается. Выполнены работы по монтажу стеновых сэндвич панелей, устройство кровли изоляции, утеплителя, мембраны, монтаж дефлекторов вентиляции. Окончание работ на объекте в соответствии с уточненными графиком запланировано до 01.11.2021 года», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

6 октября вопрос вновь рассматривали депутаты муниципалитета.

«У нас каждый раз выездные комиссии в депо происходят, но, к сожалению, процесс переезда наших троллейбусов в депо на Ленинградский проспект не ускоряется. Есть информация, что последние несколько недель подрядчиком на данном сооружении, предназначенном для троллейбусов в депо на Ленинградском проспекте, никакие работы не производятся. В связи с чем не производятся работы? — спросила депутат Евгения Овод.

Ответ чиновников был традиционен: подрядчик подвёл.

«По имеющейся информации там произошла смена субподрядчика. Соответственно сейчас работы будут восстановлены, и те сроки, которые мы указывали, они должны быть соблюдены. Ряд работ уже выполнены, все остальные должны быть выполнены в те контрольные сроки, которые указаны», — сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Впрочем, помимо строительства цеха, в депо нужно сделать и контактную сеть для заезда троллейбусов. Пока она также не смонтирована.