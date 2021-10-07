В Ярославле вновь отложили переезд троллейбусов в трамвайное депо
Ярославль, 7 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля назвала новый срок завершения реконструкции цеха обслуживания троллейбусов в трамвайном депо на Ленинградском проспекте — 1 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.
Планы по переводу части троллейбусов в трамвайное депо возникли ещё в 2020 году в связи с ликвидацией троллейбусного депо в центре города (на его месте строят жилой комплекс). Оказалось, что снести депо на Городском валу гораздо легче, чем построить новый цех на Ленинградском проспекте. Лишь в феврале 2021 года «Яргорэлектротранс» заключил договор на работы по реконструкции цеха, где будут обслуживаться троллейбусы. Подрядчиком стало АО «Брянскагропромпроект», цена работ — 35,4 млн рублей.
Согласно конкурсной документации, все работы должны были быть выполнены в течение трёх месяцев, то есть в мае 2021 года. До сих пор они не завершены. В середине июля на стройке побывали депутаты муниципалитета. Их заверили, что цех сдадут до 29 сентября. Теперь срок сдвинулся ещё на месяц.
6 октября вопрос вновь рассматривали депутаты муниципалитета.
Ответ чиновников был традиционен: подрядчик подвёл.
Впрочем, помимо строительства цеха, в депо нужно сделать и контактную сеть для заезда троллейбусов. Пока она также не смонтирована.